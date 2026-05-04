«Идёт форсированное наращивание»: МИД зафиксировал опасную активность НАТО у Калининграда

«Идёт форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах», – заявил Булатов в интервью РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что под предлогом защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море ещё в январе 2025 года была запущена операция НАТО «Балтийский часовой». Кроме того, альянс продолжает патрулировать воздушное пространство над Балтикой.

Булатов также обратил внимание на рост плотности и масштабов военных учений. По его словам, активизация военной деятельности блока сопровождается провокациями против судов, которые осуществляют перевозки в интересах России.

Ранее Life.ru писал, что в МИД РФ предупреждали о планах НАТО изолировать Калининградскую область. Как заявил Булатов, страны альянса отрабатывают сценарии ограничения транспортного сообщения с российским анклавом в ходе реальных учений на море и на суше.