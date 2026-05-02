В Москве зафиксировали тревожную тенденцию в действиях Североатлантического альянса. Посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов в интервью РИА «Новости» заявил, что страны НАТО в ходе военных учений целенаправленно отрабатывают сценарии, ведущие к изоляции Калининградской области.

«После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряжённости в отношениях России и Запада», – заявил Булатов.

Дипломат особо подчеркнул, что соответствующие сценарии не просто теоретически прорабатываются в штабах – они отрабатываются в ходе реальных военных учений НАТО на море и на суше.

Ранее Life.ru писал, что в МИД уже заявляли о готовности дать самый решительный ответ на угрозы блокады Калининграда. Тогда посол Булатов также указал, что авторы подобных идей, похоже, не осознают военно-политических рисков для самих себя.