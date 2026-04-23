15 лет учений и ни одного захвата: Сенатор и политолог ответили, зачем Запад пугает Калининградом

Запад уже 15 лет отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, но любая попытка вторжения закончится крахом для противника. Военный политолог Александр Перенджиев и сенатор Анатолий Широков в комментарии для Life.ru объяснили, почему Россия готова к любому развитию событий и как будет защищать свою землю.

Любая попытка захватить Калининград — это затея, которая кончится крахом для противника. Россия будет защищать свою суверенную территорию всеми имеющимися у неё силами и средствами, поэтому они могут репетировать сколько угодно. Русский солдат был уже трижды в Берлине, а немецкий солдат до Москвы так и не дошёл. Вся историческая правда. Анатолий Широков Сенатор, член Совета Федерации

Политолог Перенджиев, в свою очередь, отметил, что заявления генералов НАТО с угрозами в адрес России звучат с 2011 года и их основной целью является поддержание напряжённости. Однако, по его мнению, это привело к обратному результату: российский Генштаб уже разработал все возможные оборонительные сценарии для эксклава. В случае нападения защиту Калининграда обеспечат не только местные силы, но и Балтийский флот (включая подразделения из Балтийска и Кронштадта), ракетные войска из северо-западных регионов России, а также Военно-космические силы.

Эксперт считает, что захват области невозможен. Российские подразделения, вероятно, вместе с белорусскими, попытаются прорваться к Калининграду через Сувалкский коридор, предварительно разрушив там укрепления. Встречное наступление возможно и со стороны самого эксклава.

Захватить Калининградскую область не удастся. На помощь ей придёт если не вся Россия, то, по крайней мере, вся её северо-западная часть — это точно. Российская армия постоянно проводит учения, готовится и к отражению атаки, и к контратаке в отношении этих агрессивных натовских подразделений. Александр Перенджиев Военный политолог, доцент РЭУ им. Плеханова

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ОЭС в ходе учений отрабатывают сценарии захвата Калининграда. По его словам, активность ОЭС возрастает в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. Кроме того, НАТО наращивает линию конфронтации в этом районе Европы согласно плану «линии сдерживания на восточном фланге».