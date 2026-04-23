Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 13:13

15 лет учений и ни одного захвата: Сенатор и политолог ответили, зачем Запад пугает Калининградом

Сенатор Широков: Попытка захватить Калининград кончится крахом для Запада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

Запад уже 15 лет отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, но любая попытка вторжения закончится крахом для противника. Военный политолог Александр Перенджиев и сенатор Анатолий Широков в комментарии для Life.ru объяснили, почему Россия готова к любому развитию событий и как будет защищать свою землю.

Любая попытка захватить Калининград — это затея, которая кончится крахом для противника. Россия будет защищать свою суверенную территорию всеми имеющимися у неё силами и средствами, поэтому они могут репетировать сколько угодно. Русский солдат был уже трижды в Берлине, а немецкий солдат до Москвы так и не дошёл. Вся историческая правда.

Анатолий Широков

Сенатор, член Совета Федерации

Любая попытка захватить Калининград — это затея, которая кончится крахом для противника. Россия будет защищать свою суверенную территорию всеми имеющимися у неё силами и средствами, поэтому они могут репетировать сколько угодно. Русский солдат был уже трижды в Берлине, а немецкий солдат до Москвы так и не дошёл. Вся историческая правда.
Любая попытка захватить Калининград — это затея, которая кончится крахом для противника. Россия будет защищать свою суверенную территорию всеми имеющимися у неё силами и средствами, поэтому они могут репетировать сколько угодно. Русский солдат был уже трижды в Берлине, а немецкий солдат до Москвы так и не дошёл. Вся историческая правда.

Политолог Перенджиев, в свою очередь, отметил, что заявления генералов НАТО с угрозами в адрес России звучат с 2011 года и их основной целью является поддержание напряжённости. Однако, по его мнению, это привело к обратному результату: российский Генштаб уже разработал все возможные оборонительные сценарии для эксклава. В случае нападения защиту Калининграда обеспечат не только местные силы, но и Балтийский флот (включая подразделения из Балтийска и Кронштадта), ракетные войска из северо-западных регионов России, а также Военно-космические силы.

Эксперт считает, что захват области невозможен. Российские подразделения, вероятно, вместе с белорусскими, попытаются прорваться к Калининграду через Сувалкский коридор, предварительно разрушив там укрепления. Встречное наступление возможно и со стороны самого эксклава.

Захватить Калининградскую область не удастся. На помощь ей придёт если не вся Россия, то, по крайней мере, вся её северо-западная часть — это точно. Российская армия постоянно проводит учения, готовится и к отражению атаки, и к контратаке в отношении этих агрессивных натовских подразделений.

Александр Перенджиев

Военный политолог, доцент РЭУ им. Плеханова

Захватить Калининградскую область не удастся. На помощь ей придёт если не вся Россия, то, по крайней мере, вся её северо-западная часть — это точно. Российская армия постоянно проводит учения, готовится и к отражению атаки, и к контратаке в отношении этих агрессивных натовских подразделений.
Захватить Калининградскую область не удастся. На помощь ей придёт если не вся Россия, то, по крайней мере, вся её северо-западная часть — это точно. Российская армия постоянно проводит учения, готовится и к отражению атаки, и к контратаке в отношении этих агрессивных натовских подразделений.
Литва расширяет полигон у Калининграда и запускает ещё один новый

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ОЭС в ходе учений отрабатывают сценарии захвата Калининграда. По его словам, активность ОЭС возрастает в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. Кроме того, НАТО наращивает линию конфронтации в этом районе Европы согласно плану «линии сдерживания на восточном фланге».

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Совет Федерации
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar