МИД: Россия даст решительный ответ на угрозы блокады Калининграда

Москва рассматривает любые сценарии, связанные с попытками изоляции Калининградской области, как серьёзный вызов и готова реагировать на них жёстко. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.

«На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», — сказал он. Булатов указал, что авторы подобных идей, по мнению российской стороны, не до конца понимают, к каким военно-политическим последствиям для них самих может привести реализация подобных шагов.

Ранее Сейм Литвы одобрил расширение военного полигона в Таураге, который находится недалеко от Калининградской области. Парламент также одобрил создание нового полигона в Капчяместисе. В литовском военном министерстве это объясняют ухудшением ситуации в области безопасности и увеличением потребностей армии и союзников по НАТО в учебных объектах.