В Германии потребовали убрать российские ракеты из Калининграда

В Германии заявили о необходимости возвращения Европы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями. С таким мнением в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung выступил глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

«Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда и на включении дальнейших шагов в комплексный процесс политики контроля над вооружениями», — сказал он.

По его мнению, Европа должна восстановить роль дипломатического посредника и вернуться к практике переговоров с Россией по вопросам вооружений. Он отметил, что на фоне сокращения американского военного присутствия в Германии обсуждение подобных тем становится особенно актуальным.

При этом политик указал, что пока остаётся неясным, кто именно может возглавить подобный диалог, поскольку новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц ещё не проводил переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в МИД России заявили об усилении военной активности НАТО вблизи Калининградской области. Альянс наращивает там боевые и инфраструктурные возможности. Дипломат отметил, что речь идёт о форсированном укреплении позиций Североатлантического блока в регионах, прилегающих к российскому анклаву на Балтике.