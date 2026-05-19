19 мая, 07:45

«Суицидальная паранойя»: Захарова поставила диагноз главе МИД Литвы за угрозы Калининграду

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смертельной одержимостью заявление министра иностранных дел Литвы Кястутисa Будриса, призвавшего НАТО атаковать Калининград.

«Суицидальная паранойя», — поставила она иностранному министру диагноз в беседе с РИА «Новости».

А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял выпады Литвы, призывающей НАТО напасть на Калининград. По его словам, Балтии в пору было бы задействовать Пятую статью против Украины, регулярно атакующей дронами их земли.

Напомним, Будрис заявил, что НАТО должно продемонстрировать России свою мощь, прорвавшись в «малую крепость» в Калининграде. По его словам, альянс располагает средствами, способными нейтрализовать российские системы ПВО и ракетные позиции. При этом он говорит, что Литва не способна защищаться от ракет.

Владимир Озеров
