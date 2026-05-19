«Суицидальная паранойя»: Захарова поставила диагноз главе МИД Литвы за угрозы Калининграду
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смертельной одержимостью заявление министра иностранных дел Литвы Кястутисa Будриса, призвавшего НАТО атаковать Калининград.
«Суицидальная паранойя», — поставила она иностранному министру диагноз в беседе с РИА «Новости».
А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял выпады Литвы, призывающей НАТО напасть на Калининград. По его словам, Балтии в пору было бы задействовать Пятую статью против Украины, регулярно атакующей дронами их земли.
Напомним, Будрис заявил, что НАТО должно продемонстрировать России свою мощь, прорвавшись в «малую крепость» в Калининграде. По его словам, альянс располагает средствами, способными нейтрализовать российские системы ПВО и ракетные позиции. При этом он говорит, что Литва не способна защищаться от ракет.
