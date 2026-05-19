Требование главы литовского МИД Кястутиса Будриса к странам Североатлантического альянса атаковать Калининградскую область — не что иное, как истерика и абсолютно безрассудный шаг со стороны представителя государства, погружённого в острый экономический кризис. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку заксобрания Калининградской области Евгений Мишин.

«Они готовы бросить 70–80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса. Это абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — высказался депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Россия способна постоять за себя. Он также посоветовал литовским политикам сосредоточиться на внутренних экономических трудностях и воздерживаться от призывов к эскалации вблизи Калининградского региона.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будри в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. По его словам, альянс располагает средствами для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость.