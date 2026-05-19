Политики из балтийских стран привлекают к себе внимание «русофобским лаем», хотя куда более уместно для них было бы напасть на Украину в ответ на её атаки по своим территориям. Об этом у себя в телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Российский политик, комментируя недавние заявления «недоумков из балтийских стран», отметил абсолютную неадекватность этих выпадов, учитывая реальные возможности армий этих государств.

«Сначала некое «цахкна» из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока «Украина» не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке «будрис» предложил «показать русским» и прорваться в Калининград», — отметил Медведев.

Такие «моськи» очень любят громко гавкать на «слонов», чтобы привлечь к себе побольше внимания. Это объясняется сравнительно небольшим размером их головного мозга, указал он. Если бы интеллектуальные способности были выше, то у Балтии появились бы вопросы к Украине, которая атакует страны своими беспилотниками, считает зампред Совбеза.

«Был бы побольше (мозг), им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты», — заключил Медведев.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО должно показать России свою силу, атаковав Калининград. В то же время он подчеркнул, что его страна не способна самостоятельно защититься от баллистических и крылатых ракет из-за отсутствия средств ПВО дальнего радиуса действия.