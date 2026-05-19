Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 04:00

Христофору назвал безумным призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

Обложка © X / Kęstutis Budrys

Обложка © X / Kęstutis Budrys

Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса об атаке НАТО на Калининград, назвав подобную риторику безумной. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Если его цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — сказал Христофору.

Христофору связал высказывания Будриса с общей линией европейской дипломатии, упомянув главу евродипломатии Каю Каллас. Он считает, что в обоих случаях речь идёт о попытках давления на Россию через жёсткую риторику и угрозы. При этом журналист подчеркнул различие в формулировках: если Каллас действует в рамках позиций ЕС, то Будрис, по его словам, апеллирует уже к возможностям НАТО.

Депутат Мишин назвал истерикой призыв Литвы к НАТО атаковать Калининград
Депутат Мишин назвал истерикой призыв Литвы к НАТО атаковать Калининград

Напомним, Кястутис Будрис заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. По его словам, альянс располагает средствами для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость. В то же время глава МИД отметил, что Литва не сможет обеспечить защиту от баллистических и крылатых ракет из-за нехватки систем ПВО дальнего радиуса.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Литва
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar