Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса об атаке НАТО на Калининград, назвав подобную риторику безумной. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Если его цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — сказал Христофору.

Христофору связал высказывания Будриса с общей линией европейской дипломатии, упомянув главу евродипломатии Каю Каллас. Он считает, что в обоих случаях речь идёт о попытках давления на Россию через жёсткую риторику и угрозы. При этом журналист подчеркнул различие в формулировках: если Каллас действует в рамках позиций ЕС, то Будрис, по его словам, апеллирует уже к возможностям НАТО.

Напомним, Кястутис Будрис заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. По его словам, альянс располагает средствами для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость. В то же время глава МИД отметил, что Литва не сможет обеспечить защиту от баллистических и крылатых ракет из-за нехватки систем ПВО дальнего радиуса.