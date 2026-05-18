«Мы не защищены»: Литва признала, что не готова к отражению ракетного удара

Литва признала, что не может обеспечить защиту от баллистических и крылатых ракет из-за нехватки систем ПВО дальнего радиуса. Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил глава литовского МИД Кястутис Будрис.

«Мы, конечно, инвестируем в системы малой и средней дальности, но нам не хватает средств противовоздушной обороны дальнего радиуса для защиты от баллистических и крылатых ракет», — сказал он.

Будрис отметил, что НАТО согласилось на ротационную модель, при которой союзники по очереди направляют Литве свои комплексы ПВО на определённый срок. Тем не менее министр дал понять, что этого явно не хватает. Он настаивает на необходимости наращивать собственную мощь противовоздушной обороны.

Ранее 18 мая в воздушное пространство Литвы незамеченным проник беспилотник, который не смогла зафиксировать система контроля. Литовские ВВС объединили закупленные и уже имеющиеся радары вместе со средствами подавления в единую сеть только два месяца назад. Этого пока явно недостаточно. При этом гарантировать стопроцентное выявление дронов невозможно из-за их малых размеров и низкой высоты полёта.