В Литве нашли обломки очередного беспилотника, предположительно, украинского

На востоке Литвы обнаружили обломки беспилотника, который, предварительно, может быть украинским. Инцидент произошёл в Утенском районе. О находке сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.

Местные жители рассказали о падении аппарата вечером 17 мая в деревне Самане. После этого к месту прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Специалисты начали осмотр территории и проверку происхождения беспилотника.

«Он разбился, но следов взрыва не видно. Сейчас трудно ответить, был он с зарядом или без. По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги <...> это, скорее всего, украинский беспилотник», — приводит слова Виткаускаса портал LRT.

По данным литовских служб, системы наблюдения не зафиксировали полёт дрона. Обломки нашли уже после сообщений от местных жителей. Сейчас специалисты выясняют маршрут беспилотника и проверяют, находились ли на борту взрывчатые вещества. На месте происшествия продолжают работать полиция и сотрудники экстренных служб. Власти пока не сообщали о пострадавших или разрушениях.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал немедленно уничтожать любые беспилотники, которые пересекают воздушное пространство республики. С таким заявлением он выступил после резонансного инцидента с дроном в соседней Латвии. По словам литовского лидера, любой неопознанный аппарат в небе страны представляет потенциальную угрозу для населения. Он подчеркнул, что армия должна сразу брать на себя задачу по уничтожению таких целей.