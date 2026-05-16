Рухнувший в Турции дрон был украинским

Дрон, упавший в жилом районе турецкого города Самсун, мог быть украинским. Об этом пишет местное издание Doğru Haber.

По данным газеты, речь идёт о беспилотнике-приманке «Майя». Он потерпел крушение в прибрежном городе на севере Турции. Издание предполагает, что аппарат мог сбиться с курса во время атаки на Крым или Краснодарский край. Среди возможных причин называются техническая неисправность либо воздействие российских систем радиоэлектронной борьбы.

Местные силовики уже собрали обломки дрона. Теперь специалистам предстоит установить обстоятельства его падения.

В турецком Самсуне беспилотник повредил два частных дома в районе Илкадым. Местные жители утром услышали громкие звуки, похожие на взрывы, а затем обнаружили на улице обломки дрона. У домов оказались повреждены крыши, также взрывной волной выбило стёкла. Несмотря на разрушения, пострадавших нет.

А ранее сообщалось, что с конца марта украинские беспилотники уже не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. На этом фоне Россия предупредила прибалтийские страны после их решения открыть небо для пролёта БПЛА. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призывал Киев держать украинские дроны подальше от территории республики.