«Держите дроны подальше»: Эстонский министр сделал жёсткое заявление в адрес Украины

Власти Эстонии рассчитывают, что Украина введёт гораздо более строгие меры надзора за своими беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил министр обороны республики Ханно Певкур в интервью порталу ERR.

«Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностью», — сказал он.

Из публикации следует, что после череды происшествий с участием БПЛА украинская сторона собирается отправить своих специалистов в прибалтийские государства для укрепления безопасности в воздухе и уже обсудила этот шаг с посольством Эстонии.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева исключить падение обломков украинских беспилотников на эстонскую территорию. Поводом послужили участившиеся инциденты: в марте дрон ВСУ отклонился от курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер близ Нарвы, а в апреле на севере страны были найдены обломки еще одного БПЛА. При этом власти Эстонии утверждают, что якобы не давали Украине разрешения использовать своё воздушное пространство для атак на российские объекты.