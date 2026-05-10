«Держите дроны подальше»: Эстонский министр сделал жёсткое заявление в адрес Украины
Министр обороны Певкур призвал Украину держать подальше свои дроны от Эстонии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Власти Эстонии рассчитывают, что Украина введёт гораздо более строгие меры надзора за своими беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил министр обороны республики Ханно Певкур в интервью порталу ERR.
«Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностью», — сказал он.
Из публикации следует, что после череды происшествий с участием БПЛА украинская сторона собирается отправить своих специалистов в прибалтийские государства для укрепления безопасности в воздухе и уже обсудила этот шаг с посольством Эстонии.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева исключить падение обломков украинских беспилотников на эстонскую территорию. Поводом послужили участившиеся инциденты: в марте дрон ВСУ отклонился от курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер близ Нарвы, а в апреле на севере страны были найдены обломки еще одного БПЛА. При этом власти Эстонии утверждают, что якобы не давали Украине разрешения использовать своё воздушное пространство для атак на российские объекты.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.