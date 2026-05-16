Дрон повредил крыши двух жилых домов в турецком Самсуне

Утро в турецком городе Самсун началось с неожиданного происшествия. Местные жители района Илкадым были разбужены громкими звуками, похожими на взрывы. Выглянув на улицу, они обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата.

«На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом», — пишет газета Sözcü.

Дрон повредил крыши и выбил стёкла в двух частных домах, пишет İhlas Haber Ajansı. К счастью, обошлось без жертв: пострадавших нет. На место ЧП оперативно прибыли полицейские, пожарные расчёты и медики.

Теперь власти проводят расследование: пытаются установить, кому принадлежал упавший дрон, и выяснить цель его запуска. Пока не сообщается, был ли это частный квадрокоптер, потерявший управление, или военный аппарат. Турецкая пресса не исключает версию технической неисправности. Однако инцидент вызвал тревогу среди горожан, ведь Самсун считается глубоким тылом.