14 мая, 13:55

Казахстан и Турция договорились вместе производить ударные дроны Anka

Обложка © Пресс-служба президента Республики Казахстан

Казахстан и Турция расширяют сотрудничество в оборонно-промышленной сфере — страны подписали соглашение о совместном производстве беспилотников после встречи президентов Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в Telegram-канале.

Соглашение стало одним из документов, которыми обменялись официальные делегации двух стран. Речь идёт о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов Anka. Эти дроны были разработаны в Турции для нужд её вооружённых сил.

Детали соглашения пока не раскрываются. Не уточняется, где именно будет расположено предприятие и когда может начаться производство. Всего по итогам визита стороны обменялись несколькими межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан планируют подписать межправительственное соглашение в 2026 году. Этот документ должен помочь развитию Транскаспийского международного маршрута, известного как Средний коридор.

