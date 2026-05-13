Рахмон и Си Цзиньпин договорились о вечной дружбе и борьбе с тремя видами зла

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Китая Си Цзиньпин после переговоров в Пекине подписали договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

С 11 по 14 мая Рахмон находится в Китае с государственным визитом. Во время встречи стороны также подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении сотрудничества и стратегического партнёрства между Таджикистаном и Китаем.

«Главы двух государств — уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Си Цзиньпин — подписали совместное заявление Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики об углублении отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнёрства в новую эпоху и договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделили сотрудничеству в области правопорядка и обеспечения безопасности для совместного противодействия «трём силам зла»: терроризму, сепаратизму и экстремизму.

Китайские СМИ называют этот договор новым этапом в отношениях двух стран. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Таджикистан всегда будут поддерживать друг друга, доверять друг другу и вместе развиваться, несмотря на любые изменения в мире.

По словам китайского лидера, новый договор показывает высокий уровень доверия между странами и станет основой для долгой дружбы между народами. Эмомали Рахмон, в свою очередь, заявил, что документ открывает новую страницу в отношениях Таджикистана и Китая и создаёт большие возможности для сотрудничества в будущем.

В последние годы связи между Пекином и Душанбе активно укрепляются. В 2023 году страны объявили о создании сообщества с общим будущим, а в 2024 году повысили отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Си Цзиньпин посещал Таджикистан с государственными визитами три раза — в 2014, 2019 и 2024 годах. Эмомали Рахмон за время своего президентства приезжал в Китай уже 22 раза.

