Путин и Гаглоев подписали договор о союзническом взаимодействии

Алан Гаглоев и Владимир Путин в Кремле. © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев поставили подписи под договором об углублении союзнического взаимодействия. Документ закрепляет новый формат отношений между двумя государствами.

Церемония подписания прошла в Кремле. Лидеры встретились лично и оформили соглашение в ходе переговоров.

Ранее на встрече с Аланом Гаглоевым Владимир Путин заявил, что предварительное соглашение о глубокой интеграции РФ и Южной Осетии выведет двусторонние отношения на новый уровень. Такой шаг даст импульс развитию экономических, социальных и культурных связей. Гаглоев прибыл в Москву в числе других зарубежных гостей на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая состоялась встреча Путина с лидером Южной Осетии. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Лия Мурадьян
