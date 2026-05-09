Путин и Гаглоев подписали договор о союзническом взаимодействии
Алан Гаглоев и Владимир Путин в Кремле. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев
Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев поставили подписи под договором об углублении союзнического взаимодействия. Документ закрепляет новый формат отношений между двумя государствами.
Путин и Гаглоев подписали договор. Видео © Max / Кремль. Новости
Церемония подписания прошла в Кремле. Лидеры встретились лично и оформили соглашение в ходе переговоров.
Ранее на встрече с Аланом Гаглоевым Владимир Путин заявил, что предварительное соглашение о глубокой интеграции РФ и Южной Осетии выведет двусторонние отношения на новый уровень. Такой шаг даст импульс развитию экономических, социальных и культурных связей. Гаглоев прибыл в Москву в числе других зарубежных гостей на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая состоялась встреча Путина с лидером Южной Осетии. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
