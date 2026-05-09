Путин: Договор России и Южной Осетии даст возможность углубить отношения

Подготовительный договор о глубокой интеграции РФ и Южной Осетии даст возможность углубить взаимоотношения двух стран. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером частично признанной республики Аланом Гаглоевым.

«Я знаю, что вы работали над этим документом. Это совершенствование нашей договорно-правовой нормативной базы, и он даст возможность углублять и дальше наши взаимоотношения, прежде всего в торгово-экономической сфере и в решении социальных вопросов в интересах граждан Южной Осетии», — сказал глава государства.

Напомним, в Кремле начались переговоры Алана Гаглоева и Владимира Путина. В прошлый раз лидеры встречались ровно год назад — на 80-ю годовщину Великой Победы.