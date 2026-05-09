Путин проводит переговоры с президентом Южной Осетии Гаглоевым в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Предыдущий раз политики встречались 10 мая прошлого года, и их беседа была приурочена к 80-летию Великой Победы. На протяжении года главы государств часто обменивались поздравлениями по разным поводам, в том числе ко Дню России и Дню Республики Южная Осетия.

Россия первой признала независимость республики. В 2008 году грузинская армия развернула боевые действия против Южной Осетии, включая массированный обстрел Цхинвала и нападение на российских миротворцев. В ответ Москва ввела войска для защиты своих граждан, к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота. Операция по «принуждению Грузии к миру» завершилась разгромом грузинских войск.