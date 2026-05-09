Путин проводит переговоры с президентом Абхазии Гунбой в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась 10 мая прошлого года и была приурочена к 80-летию Великой Победы. Тогда абхазский руководитель пригласил российского коллегу посетить республику в любое удобное время, и Путин заверил, что с удовольствием это сделает.

На протяжении года политики много раз обменивались поздравлениями по различным поводам. Детали нынешних переговоров пока не раскрываются.

Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что очень рад и счастлив иметь возможность встречаться с российским лидером каждый год, и для лаосской стороны это большая честь. Он поздравил Путина с успешным проведением 81-й годовщины Победы и подтвердил готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, отметив, что лаосская делегация внимательно слушала речи президента России на параде и торжественном обеде.