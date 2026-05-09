День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 15:48

Президент Лаоса заявил, что рад ежегодно встречаться с Путиным

Тхонглун Сисулит и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Тхонглун Сисулит и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что очень рад и счастлив иметь возможность встречаться с ним каждый год. Для лаосской стороны это большая честь.

Он поздравил Путина с успешным проведением празднования 81-й годовщины Победы и подтвердил готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами. Лаосская делегация внимательно слушала речи российского президента на параде и на торжественном обеде.

Сисулит отметил, что уже во второй раз посещает Россию для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, и выразил благодарность за тёплый приём делегации.

Султан Малайзии назвал Россию «вторым домом», а Путина — братом
Султан Малайзии назвал Россию «вторым домом», а Путина — братом

Напомним, президент России Владимир Путин провёл в зале ордена святой Екатерины Кремля переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в Москву на торжества по случаю 9 Мая. Лаосскую сторону представляет очень представительная делегация для обсуждения всего спектра двусторонних отношений. Также, после Парада Победы Владимир Путин уже провёл переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и верховным руководителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • День Победы
  • лаос
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar