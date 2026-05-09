Президент Лаоса заявил, что рад ежегодно встречаться с Путиным

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что очень рад и счастлив иметь возможность встречаться с ним каждый год. Для лаосской стороны это большая честь.

Он поздравил Путина с успешным проведением празднования 81-й годовщины Победы и подтвердил готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами. Лаосская делегация внимательно слушала речи российского президента на параде и на торжественном обеде.

Сисулит отметил, что уже во второй раз посещает Россию для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, и выразил благодарность за тёплый приём делегации.