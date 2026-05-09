Президент Лаоса заявил, что рад ежегодно встречаться с Путиным
Тхонглун Сисулит и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что очень рад и счастлив иметь возможность встречаться с ним каждый год. Для лаосской стороны это большая честь.
Он поздравил Путина с успешным проведением празднования 81-й годовщины Победы и подтвердил готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами. Лаосская делегация внимательно слушала речи российского президента на параде и на торжественном обеде.
Сисулит отметил, что уже во второй раз посещает Россию для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, и выразил благодарность за тёплый приём делегации.
Напомним, президент России Владимир Путин провёл в зале ордена святой Екатерины Кремля переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в Москву на торжества по случаю 9 Мая. Лаосскую сторону представляет очень представительная делегация для обсуждения всего спектра двусторонних отношений. Также, после Парада Победы Владимир Путин уже провёл переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и верховным руководителем Малайзии султаном Ибрагимом.
