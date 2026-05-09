Путин и король Малайзии начали переговоры тет-а-тет в Кремле

Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, прибывший в Москву на празднование Дня Победы, проводят в Кремле переговоры с глазу на глаз.

Как пояснил помощник президента Юрий Ушаков, инициатива о беседе в формате тет-а-тет исходила от самого малайзийского монарха. Москва, естественно, пошла навстречу.

Владимир Путин встретил 9 Мая в Кремле в кругу лидеров дружественных стран. В приветственной речи на торжественном приёме президент особо подчеркнул, что искренне рад разделить этот праздник с надёжными партнёрами. Среди почётных гостей — главы Казахстана, Лаоса, Узбекистана, Южной Осетии, Словакии, Малайзии, а представители Республики Сербской.