Путин отметил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надёжных партнёров

«Уважаемые главы делегации, дамы и господа, дорогие друзья, приветствую вас на торжественном приёме в честь Дня Победы. Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надёжных партнёров», — отметил глава государства.

Напомним, на приёме присутствуют президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель партии «Союз независимых социал-демократов», экс-президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.