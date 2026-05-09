9 мая, 08:51

Путин проводит в Кремле приём в честь 81-й годовщины Победы

Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

В Кремле проходит торжественный прием по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием президента России Владимира Путина. На встречу прибыли лидеры зарубежных стран. Среди участников — президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. От Республики Сербской приглашён председатель партии «Союз независимых социал-демократов», экс-президент РС Милорад Додик.

После общей части запланирована серия отдельных двусторонних встреч. Российский лидер проведёт переговоры с Робертом Фицо, султаном Ибрагимом и Тхонглуном Сисулитом.

Кроме того, в графике значатся беседы с руководителями Абхазии и Южной Осетии — Бадрой Гунбой и Аланом Гаглоевым. Состоится и общение с представителями Республики Сербской.

Никита Никонов
