«Дай Бог здоровья»: 100-летний ветеран ВОВ тепло простился с Путиным после парада

Обложка © Life.ru

На Красной площади после окончания военного парада президент России Владимир Путин лично пообщался с ветераном Великой Отечественной войны, адмиралом Светом Туруновым. 100-летний фронтовик, с которым глава государства на протяжении торжества сидел рядом на трибуне, обратился к нему с тёплыми словами и добрыми пожеланиями.

«Поклон вам просили передавать. Доброго здоровья. Дай Бог здоровья», — сказал ветеран.

Владимир Путин поблагодарил адмирала, пожал ему руку и тепло обнял. Этот трогательный момент стал подобающим финалом для Парада Победы в столице.

Легендарный адмирал и создатель подлодок: Life.ru узнал, кто смотрит парад с Путиным

Сразу после парада Владимир Путин поднялся на трибуны, где находились приглашённые гости. Президент пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации, а также с представителями молодёжных патриотических движений, пожав им руки и обменявшись поздравлениями. Самому старшему ветерану ВОВ на трибуне с Путиным почти 103 года.

Юрий Лысенко
