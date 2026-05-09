Путин пожал руки всем ветеранам ВОВ и бойцам СВО на трибунах после Парада Победы

По завершении парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Глава государства поднялся на трибуны, где находились приглашённые гости.

Владимир Путин лично подошёл к участникам мероприятия и поприветствовал их, пожимая руки и обмениваясь короткими словами. Среди тех, с кем он пообщался, были ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, а также представители молодёжных патриотических организаций.

К слову, на трибуне Парада Победы рядом с президентом России Владимиром Путиным сидео 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, адмирал в отставке Свет Саввич Турунов. Он родился в Ленинграде и прошёл боевой путь на Ленинградском и 4-м Украинском фронтах, участвовал в освобождении Польши и Чехословакии.