Ушаков: Фицо не передавал Путину никаких сообщений от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передал никакого сообщения от Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину во время визита в Кремль. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, опровергнув появившиеся ранее слухи.

«Никаких посланий Зеленский через Фицо не передавал», — коротко сказал дипломат.