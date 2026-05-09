9 мая, 12:23

Ушаков: Фицо не передавал Путину никаких сообщений от Зеленского

Роберт Фицо и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передал никакого сообщения от Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину во время визита в Кремль. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, опровергнув появившиеся ранее слухи.

«Никаких посланий Зеленский через Фицо не передавал», — коротко сказал дипломат.

Напомним, на днях в Братиславе заявили, что Роберт Фицо может доставить в Москву неофициальное послание Владимира Зеленского. По словам госсекретаря МИД Словакии, премьер за последнее время дважды контактировал с главой киевского режима. В День Победы Фицо прилетел в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. В Кремле он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

