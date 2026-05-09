Путин и президент Лаоса Сисулит начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин в зале ордена святой Екатерины Кремля проводит переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в Москву на торжества по случаю 9 Мая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Лаосскую сторону на переговорах представляет очень представительная делегация для обсуждения всего спектра двусторонних отношений.

В российскую делегацию входят глава МИД РФ Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин и глава «Росатома» Алексей Лихачёв.