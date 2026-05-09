Путин и президент Лаоса Сисулит начали переговоры в Кремле
Тхонглун Сисулит и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин в зале ордена святой Екатерины Кремля проводит переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в Москву на торжества по случаю 9 Мая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Лаосскую сторону на переговорах представляет очень представительная делегация для обсуждения всего спектра двусторонних отношений.
В российскую делегацию входят глава МИД РФ Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин и глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
Напомним, что после Парада Победы Владимир Путин уже провёл переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо и верховным руководителем Малайзии султаном Ибрагимом. А накануне вечером российский лидер встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
