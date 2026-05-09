Султан Малайзии назвал Россию «вторым домом», а Путина — братом

В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным верховный правитель Малайзии султан Ибрагим назвал Россию «вторым домом» и отметил тёплый приём в Москве. Он подчеркнул, что каждый визит в Россию оставляет у него положительные впечатления и чувство особого отношения.

«Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом», — сказал султан.

Отдельно он поблагодарил Владимира Путина за тёплый приём в российской столице. По его словам, поездка была связана с участием в торжественных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Встреча лидеров прошла в рамках официальной программы визита. Путина с верховный правитель Малайзии обсудили развитие двусторонних отношений. Во время беседы малайзийский монарх обратился к российскому лидеру с тёплыми словами, назвав его братом.