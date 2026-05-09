Путин выразил надежду на дальнейшее развитие отношений России и Малайзии

Президент Владимир Путин выразил надежду на то, что дальнейшие отношения РФ и Малайзии будут поступательно развиваться. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с верховным правителем азиатского государства султаном Ибрагимом. Российский лидер поблагодарил его за визит.

«Я хочу вас поблагодарить еще раз за то, что вы вместе с нами, выразить надежду на то, что отношения между нашими государствами будут развиваться так же поступательно, как это было и до сих пор», — сказал президент.

Глава государства отметил, что правительства России и Малайзии поддерживают очень тесные контакты. Он надеется, что «так и будет в будущем».

Напомним, султан Ибрагим прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Также у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным, они начались с беседы тет-а-тет.