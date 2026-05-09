9 мая, 13:18

Путин поблагодарил короля Малайзии, который назвал его братом

Султан Ибрагим и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Во время официальной встречи в Кремле президент РФ Владимир Путин принял слова благодарности и тёплое обращение от верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, который назвал российского лидера братом.

«Благодарю вас, господин президент, мой брат», — обратился король в завершение своей речи на английском к российскому лидеру.

Малайзийский монарх также пригласил Путина совершить государственный визит в следующем году. По его словам, такая поездка могла бы придать дополнительный импульс сотрудничеству между государствами. После слов султана российский лидер поднялся из кресла, пожал ему руку и поблагодарил за приглашение.

Владимир Путин ответил коротко и также на английском языке, ограничившись фразой: «Большое спасибо».

Путин на приёме в Кремле поднял тост за поколение победителей и торжество правды

Ранее сообщалось, что в Кремле проходят переговоры между президентом России Владимиром Путиным и верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Встреча в формате тет-а-тет была предложена самим малайзийским монархом.

Милена Скрипальщикова
    avatar