Глава Йемена поздравил Путина с Днём Победы

Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с Днём Победы. Об этом сообщило йеменское государственное агентство новостей Saba.

От своего имени, от имени членов совета и правительства аль-Алими выразил искренние поздравления российскому лидеру, пожелав ему крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу дружественной страны — дальнейшего прогресса и процветания.

В телеграмме глава международно признанных властей Йемена также высоко оценил неизменную поддержку Россией народа ближневосточного государства и его политического руководства — в частности, в достижении стремлений республики к безопасности, стабильности, миру и развитию. Кроме того, он высказался за дальнейшее развитие и рост двусторонних отношений в различных областях.