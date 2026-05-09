Глава Йемена поздравил Путина с Днём Победы
Владимир Путин и Рашад аль-Алими. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Bednyakov
Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с Днём Победы. Об этом сообщило йеменское государственное агентство новостей Saba.
От своего имени, от имени членов совета и правительства аль-Алими выразил искренние поздравления российскому лидеру, пожелав ему крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу дружественной страны — дальнейшего прогресса и процветания.
В телеграмме глава международно признанных властей Йемена также высоко оценил неизменную поддержку Россией народа ближневосточного государства и его политического руководства — в частности, в достижении стремлений республики к безопасности, стабильности, миру и развитию. Кроме того, он высказался за дальнейшее развитие и рост двусторонних отношений в различных областях.
Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что очень рад и счастлив иметь возможность встречаться с российским лидером каждый год, и для лаосской стороны это большая честь. Он поздравил Путина с успешным проведением 81-й годовщины Победы и подтвердил готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, отметив, что лаосская делегация внимательно слушала речи президента России на параде и торжественном обеде.
