Президент Республики Сербской назвал Россию главным стратегическим партнёром
Россия является главным стратегическим партнёром Республики Сербской на международной арене. Об этом заявил президент энтитета Синиша Каран на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
«Российская Федерация — наш важнейший стратегический международный партнёр», — подчеркнул Каран. По его словам, отношения республики с РФ «являются традиционно тесными и основаны на взаимном уважении».
Президент Республики Сербской 9 Мая приехал в Москву на военный парад, посвящённый 81-й годовщине Победы. Вместе с ним на Красной площади были лидеры Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Малайзии и премьер Словакии Роберт Фицо. Владимир Путин подчеркнул, что искренне рад разделить праздничный вечер в кругу верных друзей и надёжных партнёров из разных стран.
