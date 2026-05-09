Путин: Россия настроена на развитие связей с Республикой Сербской
Россия твердо настроена на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей с Республикой Сербской. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с новым главой республики Синишей Караном.
В Кремле также присутствовали председатель Союза независимых социал-демократов Милорад Додик и председатель Народной скупщины Ненад Стевандич.
«У нас сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с господином Додиком. Важно, что все вы — единомышленники. Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской», — сказал российский лидер.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Республики Сербской полностью поддерживают проведение специальной военной операции России против Украины и считают её легитимной. Каран добавил, что планирует затронуть в беседе с Путиным большие политические темы, касающиеся становления многополярного мира.
