Путин: Россия настроена на развитие связей с Республикой Сербской

Россия твердо настроена на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей с Республикой Сербской. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с новым главой республики Синишей Караном.

В Кремле также присутствовали председатель Союза независимых социал-демократов Милорад Додик и председатель Народной скупщины Ненад Стевандич.

«У нас сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с господином Додиком. Важно, что все вы — единомышленники. Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской», — сказал российский лидер.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Республики Сербской полностью поддерживают проведение специальной военной операции России против Украины и считают её легитимной. Каран добавил, что планирует затронуть в беседе с Путиным большие политические темы, касающиеся становления многополярного мира.