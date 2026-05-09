Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 мая, 11:19

Президент Республики Сербской назвал СВО полностью оправданной

Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Республика Сербская — энтитет в составе Боснии и Герцеговины — считает специальную военную операцию на Украине полностью оправданной. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Сербской Синиша Каран.

«[СВО] полностью оправдана, прежде всего в отношении защиты русского народа на Украине», — сказал политик.

Каран также отметил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным «большие политические вопросы», связанные с созданием нового многополярного мира.

Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Республики Сербской 9 Мая посетил военный парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы. Вместе с ним на мероприятии присутствовали лидеры Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Малайзии и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Лидер России подчеркнул, что искренне рад разделить праздничный вечер в обществе верных друзей и надежных партнёров из разных стран.

Александра Мышляева
