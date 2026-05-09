Путин: РФ и Республика Сербская выступают за сотрудничество без чужого давления

Россия и Республика Сербская сообща выступают за сотрудничество без вмешательства извне во внутренние дела. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым главой республики Синишей Караном, председателем Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком и председателем Народной скупщины Ненадом Стевандичем.

Российский лидер заявил, что Россия совместно с партнёрами выступает за установление более справедливого мирового порядка и развитие взаимовыгодного сотрудничества без постороннего вмешательства во внутренние дела.

«Будем и дальше развивать наше партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях», — сказал российский лидер.

