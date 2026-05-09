Президент Кубы поблагодарил Путина и народ РФ за подвиг в борьбе с фашизмом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в День Победы выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину и героическому народу России за подвиг в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«В День Победы мы поздравляем и выражаем искреннюю благодарность президенту Владимиру Путину, его правительству и героическому народу Российской Федерации, отдавшему больше всех жизней в борьбе против фашизма — страшной угрозы, которая сегодня с новой разрушительной силой возрождается в мире», — заявил кубинский лидер.

8 мая на одном из центральных проспектов Гаваны состоялось шествие в рамках акции «Бессмертный полк». В нём участвовали жители кубинской столицы, многие из которых учились в СССР и с трепетом относятся к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.