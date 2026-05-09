Президент Кубы поблагодарил Путина и народ РФ за подвиг в борьбе с фашизмом
Мигель Диас-Канель и Владимир Путин во время одной из последних встреч. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в День Победы выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину и героическому народу России за подвиг в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«В День Победы мы поздравляем и выражаем искреннюю благодарность президенту Владимиру Путину, его правительству и героическому народу Российской Федерации, отдавшему больше всех жизней в борьбе против фашизма — страшной угрозы, которая сегодня с новой разрушительной силой возрождается в мире», — заявил кубинский лидер.
8 мая на одном из центральных проспектов Гаваны состоялось шествие в рамках акции «Бессмертный полк». В нём участвовали жители кубинской столицы, многие из которых учились в СССР и с трепетом относятся к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Ранее на переговорах в Кремле с президентом Абхазии Бадрой Гунбой президент России Владимир Путин поблагодарил гостя за визит 9 Мая и напомнил, что более 55 тысяч жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне, причём 17 тысяч из них отдали жизни за Родину. Российский лидер отметил, что для абхазской стороны участие в таких мероприятиях абсолютно естественно, и подчеркнул, что 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, а некоторые имели даже три ордена Славы, добавив, что 17 тысяч погибших из представителей титульной нации — это невероятная цифра.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.