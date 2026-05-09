9 мая, 17:07

Путин: 17 тысяч жителей Абхазии погибли в Великой Отечественной войне

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Более 55 тысяч жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне, 17 тысяч из них отдали жизни за Родину. Об этом президент России Владимир Путин напомнил на переговорах в Кремле с абхазским коллегой Бадрой Гунбой, поблагодарив гостя за визит 9 Мая.

«Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным. Больше 55 тысяч жителей Абхазии в своё время приняли участие в Великой Отечественной войне, 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Были те, которые имели три ордена Славы», — отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что «из представителей титульной нации 17 тысяч погибло — это просто тоже невероятно»

Путин проводит переговоры с президентом Абхазии Гунбой в Кремле
Ранее российский лидер провёл встречу с руководством Республики Сербской: президентом Синишей Караном, лидером Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком и главой парламента Ненадом Стевандичем. На ней Владимир Путин заявил, что Москва и Баня-Лука выступают за сотрудничество без внешнего давления.

Александра Мышляева
