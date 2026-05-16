ПВО уничтожила седьмой беспилотник над Москвой

Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили ещё один беспилотник, седьмой с ночи. Специалисты продолжают работать на месте падения обломков, информирует мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил градоначальник.

На фоне отражения атаки БПЛА в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Раменское (Жуковский) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры касаются как внутренних, так и международных рейсов.