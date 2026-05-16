Собянин: Отражена атака беспилотника на Москву

Отражена атака ещё одного беспилотника на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Повреждений на земле нет.

«Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — информирует градоначальник.

На фоне атаки в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Раменское (Жуковский) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры касаются как внутренних, так и международных рейсов.