В трёх аэропортах Москвы ограничили полёты утром 16 мая
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Раменское (Жуковский) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов утром 16 мая.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — объявили в Росавиации.
Меры касаются как внутренних, так и международных рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих перелётов у авиакомпаний
Всего часом ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара (Пашковский), Сочи и Геленджика из соображений безопасности.
