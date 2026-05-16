В трёх аэропортах Москвы ограничили полёты утром 16 мая

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Раменское (Жуковский) были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов утром 16 мая.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — объявили в Росавиации.

Меры касаются как внутренних, так и международных рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих перелётов у авиакомпаний

Всего часом ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара (Пашковский), Сочи и Геленджика из соображений безопасности.