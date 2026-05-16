16 мая, 06:02

Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика ограничили приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара (Пашковский), Сочи и Геленджика из соображений безопасности.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — объявили утром 16 мая в Росавиации.

То же самое касается аэропорта Сочи. Меры действуют до особого распоряжения и касаются внутренних и международных рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих перелётов у авиакомпаний.

Ранее Life.ru писал, что ночью 16 мая временные ограничения на приём и вылет самолётов действовали в шести аэропортах страны. После полуночи дополнительные меры ввели в авиагаванях Краснодара и Геленджика, позднее закрыли авиаузлы в Минеральных Водах, Нальчике, Грозном и Магасе.

