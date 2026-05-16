16 мая, 06:39

ПВО за два часа сбила 13 беспилотников ВСУ над регионами России и Азовским морем

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские силы ПВО за два часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над рядом регионов страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошёл в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени 16 мая. Беспилотники были обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Цели зафиксированы над несколькими российскими регионами. Среди них — Белгородская, Воронежская, Калужская, Орловская, Рязанская и Тульская области.

Также беспилотники были сбиты в Краснодарском крае и Республике Крым. Часть аппаратов ликвидировали над акваторией Азовского моря. В военном ведомстве уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ с начала суток выросло до пяти
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Всего было уничтожено 138 украинских БПЛА самолётного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 15 мая до 07:00 16 мая. Дежурные средства ПВО работали по нескольким направлениям одновременно.

Милена Скрипальщикова
