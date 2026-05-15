Стубб не увидел военной угрозы в дронах ВСУ над Хельсинки

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прямой военной угрозы стране из-за залёта украинских дронов нет. Так он отреагировал на сообщения о БПЛА в финском воздушном пространстве утром в пятницу.

«Прямой военной угрозы Финляндии нет», — написал глава государства в соцсети X.

Финские власти несколько часов получали сигналы о беспилотниках. Из-за этого аэропорту Хельсинки пришлось приостановить рейсы. Примерно к 7 утра сообщили, что угроза миновала. Стубб поблагодарил местные ведомства за быструю реакцию.