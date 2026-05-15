Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 мая, 08:03

Стубб не увидел военной угрозы в дронах ВСУ над Хельсинки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прямой военной угрозы стране из-за залёта украинских дронов нет. Так он отреагировал на сообщения о БПЛА в финском воздушном пространстве утром в пятницу.

«Прямой военной угрозы Финляндии нет»,написал глава государства в соцсети X.

Финские власти несколько часов получали сигналы о беспилотниках. Из-за этого аэропорту Хельсинки пришлось приостановить рейсы. Примерно к 7 утра сообщили, что угроза миновала. Стубб поблагодарил местные ведомства за быструю реакцию.

ПВО отразила одну из самых массовых атак беспилотников, нейтрализовав 355 БПЛА

Напомним, что с конца марта украинские дроны уже не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. На этом фоне Россия сделала прибалтийским странам предупреждение из-за решения открыть небо для пролёта БПЛА. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур RR призвал Киев держать свои дроны подальше от территории республики. А в Латвии премьер Эвика Силиня уходит в отставку со всем кабмином из-за дронов ВСУ. Украинские БПЛА повредили там четыре резервуара на нефтебазе в Резекне, один из БПЛА попал в пассажирский поезд. Латвийские власти возложили ответственность не на Украину, а на Россию. Трюк не прошёл.

Наталья Афонина
