Премьер Латвии обвинила Россию в падении дрона на нефтебазу

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ответственность за падение беспилотника на нефтебазу в республике лежит на России. Её слова приводит местный «Sputnik».

При этом принадлежность дрона, рухнувшего на объект, официально не установлена. Однако, по мнению политика, это не столь важно, так как «нужно помнить», что «агрессором» является Москва.

Глава правительства уточнила, что всё ещё ожидает объяснений от профильных ведомств. Кроме того, Силиня намерена расширить полномочия Центра кризисного управления.