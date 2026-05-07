Премьер Латвии обвинила Россию в падении дрона на нефтебазу
Эвика Силиня. Обложка © ТАСС / AP / Yves Herman
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ответственность за падение беспилотника на нефтебазу в республике лежит на России. Её слова приводит местный «Sputnik».
При этом принадлежность дрона, рухнувшего на объект, официально не установлена. Однако, по мнению политика, это не столь важно, так как «нужно помнить», что «агрессором» является Москва.
Глава правительства уточнила, что всё ещё ожидает объяснений от профильных ведомств. Кроме того, Силиня намерена расширить полномочия Центра кризисного управления.
Напомним, ночью в Латвии упали несколько украинских беспилотников, залетевших на её территорию в ходе полётов в сторону России. В Резекне дроны разбили четыре ёмкости на нефтебазе, а один из аппаратов врезался в пассажирский состав — пассажиров эвакуировали, никто не погиб.
