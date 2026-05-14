Премьер Латвии уходит в отставку со всем кабмином из-за скандала с дронами ВСУ

Глава правительства Латвии Эвика Силиня покидает свой пост, вместе с ней уходит в отставку всё правительство. Информацией делится портал национального гостелерадио LSM. Кризис в правительстве начался после того, как на латвийскую территорию залетели дроны ВСУ. Силиня отправила в отставку министра обороны страны, но политическая оппозиция обвинила в утрате доверия и её.

«Я ухожу в отставку, но не сдаюсь и не ухожу. Я и «Новое единство» продолжим выполнять обещания, данные народу Латвии, всем, с кем мы защищали европейские ценности», — пожаловалась Силиня в своей последней речи перед покиданием должности.

Силиня уверена, что оппоненты просто не поняли её попытки «спасти» Латвию путём смены министра обороны. Она раскритиковала оппозицию и обвинила чиновников в «политической зависти». По её словам, «политики выбрали правительственный кризис» вместо поиска совместных решений.

Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов. После этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о потере доверия к министру обороны Андрису Спрудсу. Она предложила на пост главы оборонного ведомства полковника вооружённых сил Райвиса Мелниса, который, по её словам, в настоящее время находится на Украине.