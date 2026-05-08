Украина будет пытаться втянуть страны Балтии в прямое противостояние с Россией. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

По его словам, нынешние власти Прибалтики якобы готовы поддерживать подобный сценарий. Росликов также не исключил, что Киев может проводить военные действия даже против государств, которые считает своими союзниками.

Депутат подчеркнул, что парламент Латвии официально не разрешал использовать воздушное пространство страны в военных целях. При этом он допустил, что подобные решения могли приниматься неформально и без публичного обсуждения.

«Это остаётся тайной как от политиков, от политических партий, так и от простых жителей. Но на уровне парламента официально никто не позволял Украине вести себя вот так вот нахально и беспринципно. Это недопустимо», — подчеркнул Росликов.