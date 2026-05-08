8 мая, 07:30

Латвия выразила протест из-за атак дронов ВСУ на нефтебазу и поезд. Но не Украине, а России

Латвия выразила протест России из-за атак украинских дронов на нефтебазу и поезд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NorthSky Films

Латвийский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину после падения на нефтебазу и поезд на территории республики украинского беспилотника, намеревавшегося атаковать РФ. Об этом сообщается на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

В заявлении подчёркивается, что украинский конфликт «создаёт риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всём регионе». При этом Рига утверждает, что власти якобы никогда не разрешали Киеву использовать своё воздушное пространство для ударов беспилотниками по РФ.

Минобороны РФ засекло 6 дронов ВСУ с «кортежем» из 4 истребителей над Латвией
Минобороны РФ засекло 6 дронов ВСУ с «кортежем» из 4 истребителей над Латвией

Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне беспилотники повредили четыре резервуара на нефтебазе, а один из аппаратов врезался в пассажирский поезд. Людей из состава эвакуировали, жертв нет. Латвийские власти невозмутимо возложили ответственность на РФ.

Владимир Озеров
