Латвия выразила протест из-за атак дронов ВСУ на нефтебазу и поезд. Но не Украине, а России
Латвийский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину после падения на нефтебазу и поезд на территории республики украинского беспилотника, намеревавшегося атаковать РФ. Об этом сообщается на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.
В заявлении подчёркивается, что украинский конфликт «создаёт риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всём регионе». При этом Рига утверждает, что власти якобы никогда не разрешали Киеву использовать своё воздушное пространство для ударов беспилотниками по РФ.
Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне беспилотники повредили четыре резервуара на нефтебазе, а один из аппаратов врезался в пассажирский поезд. Людей из состава эвакуировали, жертв нет. Латвийские власти невозмутимо возложили ответственность на РФ.
