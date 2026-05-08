Латвия выразила протест из-за атак дронов ВСУ на нефтебазу и поезд. Но не Украине, а России

Латвийский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину после падения на нефтебазу и поезд на территории республики украинского беспилотника, намеревавшегося атаковать РФ. Об этом сообщается на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

В заявлении подчёркивается, что украинский конфликт «создаёт риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всём регионе». При этом Рига утверждает, что власти якобы никогда не разрешали Киеву использовать своё воздушное пространство для ударов беспилотниками по РФ.