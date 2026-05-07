Минобороны РФ засекло 6 дронов ВСУ с «кортежем» из 4 истребителей над Латвией

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили 7 мая группу из шести беспилотников в небе над Латвией. Одновременно там же были зафиксированы два французских истребителя Rafale и два F-16. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошёл во время попытки ВСУ атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Беспилотники и самолёты были выявлены средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России.

Как уже сообщал Life.ru, дроны также залетели на территорию нефтебазы в восточной части Латвии, в городе Резекне, где повредили четыре порожних резервуара. Один из заблудившихся БПЛА упал на пассажирский поезд. Людей эвакуировали. Исполняющий обязанности министра обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, согласно первым данным, над страной летели беспилотники, которые были направлены с украинской стороны в сторону России.