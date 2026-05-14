Науседа приказал сбивать чужие беспилотники над Литвой после скандала в Латвии
Обложка © ТАСС / JUSSI ESKOLA / ЕРА
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовская армия должна немедленно уничтожать любые беспилотные летательные аппараты, вторгшиеся в воздушное пространство республики. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности населения.
«Любой залетевший на территорию Литвы дрон представляет собой опасность, поэтому наша армия должна сразу же взять на себя уничтожение таких беспилотников», — сказал он журналистам.
Глава государства пояснил, что когда чужой БПЛА входит в небо страны, никто не знает, откуда он послан, куда летит и с какими намерениями. Обеспечение безопасности народа он назвал первоочередной задачей.
Напомним, в соседней Латвии премьер Эвика Силиня уходит в отставку со всем кабмином из-за дронов ВСУ. Украинские БПЛА повредили там четыре резервуара на нефтебазе в Резекне, один из БПЛА попал в пассажирский поезд. Латвийские власти невозмутимо возложили ответственность на Россию и вручили ноту протеста не Украине, а временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. Но гнев народа после этого не угас.
